Original-Research: PNE Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE Wind AG Unternehmen: PNE Wind AG ISIN: DE000A0JBPG2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 13.07.2017 Kursziel: 3,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 11.04.2017, Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,40 auf EUR 3,50. Zusammenfassung: Die PNE Wind-Tochter WKN hat ein 80 MW-US-Projekt an Pattern Development, einen führenden Projektentwickler in den USA, verkauft. Der Verkauf des Projekts ist der erste große Erfolg für PNE in den Vereinigten Staaten und ein wichtiger Schritt hin zum Erreichen der Guidance für 2017. Wir erhöhen unser Kursziel leicht auf EUR3,50 (bisher: EUR3,40) und bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.40 to EUR 3.50. Abstract: PNE Wind's subsidiary WKN has sold an 80 MW US project to Pattern Development, a leading project developer in the US. The sale of the project is the first major success for PNE in the United States and an important step towards reaching the 2017 guidance. We slightly increase our price target to EUR3.50 (previously: EUR3.40) and reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15403.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

