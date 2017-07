Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE Unternehmen: windeln.de SE ISIN: DE000WNDL110 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.07.2017 Kursziel: 4,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser 2017 im Zeichen von Fokussierung und Effizienzsteigerung Im Rahmen eines Roundtable-Gesprächs traf der Co-CEO und Unternehmensgründer von windeln.de, Alexander Brand, gestern 6 institutionelle Investoren in Hamburg. Die wichtigsten behandelten Themen sind nachfolgend aufgeführt. China: CEO Brand geht davon aus, dass der chinesische Markt auch in den nächsten Jahren weiter wachsen sollte. Dieses Wachstum sollte sich in erster Linie aus der steigenden Nachfrage für Babyprodukte aus Deutschland ableiten. Die Gefahr einer Abkopplung Chinas vom Weltmarkt sieht er darüber hinaus als gering an. Steuerung der Marketingkosten: Um sich beim Produktportfolio noch konsequenter auf Profitabilität fokussieren zu können, wird windeln.de seine Marketingkosten zukünftig nicht mehr im Verhältnis zum Umsatz sondern im Verhältnis zur Marge des jeweiligen Produktes steuern. Verlagerung des Kundenservice: Im Rahmen des implementierten STAR-Programmes hat windeln.de seinen Kundenservice von Deutschland nach Ungarn verlagert. Diese Maßnahme führte aufgrund des notwendigen Parallelbetriebs bis Ende April 2017 zu Mehrkosten, die dementsprechend auch Q2 2017 noch belastet haben dürften. Der volle positive Effekt sollte ab dem dritten Quartal 2017 sichtbar werden. Umzug des Zentrallagers nach Osteuropa: windeln.de strebt an, den geplanten Lagerumzug nach Osteuropa Anfang realisiert zu haben, so dass ab Q2 2018 das neue Zentrallager den Betrieb aufnehmen kann. Das Unternehmen rechnet mit einer gewissen Übergangsphase, in der Osteuropa sukzessive hoch- sowie das alte Zentrallager in Deutschland heruntergefahren wird. Daraus ergibt sich für das 1. Halbjahr 2018 eine überdurchschnittliche Kostenbasis für diesen Bereich, die sich ab H2 2018 jedoch nennenswert umkehren sollte. Steigerung der Contribution Marge: Durch die angestrebten und bereits implementierten Maßnahmen zur Profitabilitätsverbesserung will windeln.de eine deutliche Erholung der Contribution Marge erreichen. Diese Kennzahl ist in den vergangenen Jahren von rund 7% im Geschäftsjahr 2013 auf 1,9% in Q1 2017 gesunken. Eine erfolgreiche Umsetzung der STAR-Programmmaßnahmen sollte demnach in einer Contribution Marge zwischen 7% und 9% münden. Break Even unverändert in 2019 geplant: Das STAR-Programm sollte dazu führen, dass sich die adjustierte EBIT-Marge von derzeit -14% (Q1 2017) um 7 bis 8 Prozentpunkte verbessert. Darüber hinaus erwartet windeln.de aus dem angestrebten Umsatzwachstum von 15% p.a. eine zusätzliche Margenausweitung von jährlich 2 Prozentpunkten, so dass in 2019 ein ausgeglichenes adjustiertes EBIT erreicht werden soll. Fazit: Die vom Unternehmen initiierten Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung sollten bereits im laufenden Jahr erste Erfolge zeigen. Wir rechnen dementsprechend mit einem guten Newsflow in den nächsten Monaten und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15401.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000WNDL110

AXC0224 2017-07-13/16:01