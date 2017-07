Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Enel mit "Buy" und einem Kursziel von 5,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die von dem italienischen Strom- und Gasproduzenten avisierte Ausschüttung sei gleichbedeutend mit einer Dividendenrendite von 6,7 Prozent, schrieben die Experten in einer am Donnerstag vorgelegten Studie. Diese liege deutlich über dem Durchschnitt im europäischen Versorgersektor. Gleichzeitig werde die Aktie auf Basis der Gewinnschätzungen für 2019 mit einem Abschlag zum Sektor von 18 Prozent gehandelt./bek/tih

ISIN: IT0003128367