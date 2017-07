Lieber Leser,

Nokia hat per Q1 2017 einen Verlust je Aktie von 0,08 Euro verzeichnet. Per Geschäftsjahr 2016 stand ein Verlust von 0,13 Euro zu Buche. Per 2017 erwarten Analysten jedoch erstmals wieder einen Gewinn je Aktie von 0,02 Euro. Größtenteils soll der im Rahmen eines Deals beigelegte Patentstreit zwischen Nokia und Apple für die erfreulichen Zahlen sorgen. Zwar haben beide Unternehmen keine Details zu der Vereinbarung bekannt gegeben, Experten gehen jedoch ... (Rami Jagerali)

