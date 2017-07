Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler nach Berichten über Untersuchungen der Stuttgarter Staatsanwaltschaft im Zuge der Abgas-Affäre bei Diesel-Fahrzeugen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die gewaltigen Kosten für Volkswagen in den USA zeigten, wie ernst dort entsprechende Manipulationen genommen würden, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Donnerstag. Doch in Europa sei der Daimler-Konkurrent hierfür nicht bestraft worden. Es stelle sich die Frage, wieso Daimler hier anders behandelt werden sollte. In den USA habe der Autobauer zudem nur vergleichsweise wenig Diesel-Fahrzeuge verkauft./gl/tih

