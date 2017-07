Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU vor Zahlen von 133 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Triebwerkshersteller dürfte weiter einer der stärksten Profiteure des zurzeit starken Wachstums im weltweiten Luftverkehr sein, schrieb Analyst James Zaremba in einer Studie vom Donnerstag. MTU sei im Vergleich zu den Wettbewerbern mit am stärksten auf die zivile Luftfahrt ausgerichtet und erwirtschafte einen gleichen Anteil am operativen Ergebnis (Ebit) durch den Vertrieb von Ersatzteilen sowie durch Wartung und Instandhaltung, die ebenfalls stark auf den Luftverkehr ausgerichtet seien./ck/la

ISIN: DE000A0D9PT0