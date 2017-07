Berlin - Auf Initiative des französischen Präsidenten haben die EU-Finanzminister die Verhandlungen über eine europäische Finanztransaktionssteuer (FTS) erneut auf unbestimmte Zeit vertagt, so der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Donnerstag in Frankfurt: "Diese Entscheidung ist ein Skandal.

Den vollständigen Artikel lesen ...