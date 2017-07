Mainz (ots) -



Zwei Familien machen mit "WISO" ein Urlaubs-Experiment und tauschen ihren Traumurlaub: Die Individualtouristen müssen im All-Inclusive-Hotel auf Mallorca absteigen, die "Total pauschal"-Liebhaber landen im Selbstversorger-Camp an der Ostsee. Wer am Ende der Reise erholter ist, das zeigt am Montag, 17. Juli 2017, 19.25 Uhr, im ZDF die "WISO"-Dokumentation "Mein Traumurlaub - Wie die Deutschen verreisen".



Erholung wünschen sich die Deutschen von ihrem Urlaub - und bleiben dabei immer häufiger in der Heimat. Doch welche Kriterien sorgen letztlich dafür, dass der Urlaub wirklich entspannend wirkt? Ist eine teure Reise automatisch der bessere Urlaub? Das will "WISO"-Moderator Marcus Niehaves herausfinden und begibt sich dafür selbst auf die Reise. Unterwegs trifft er deutsche Urlauber zwischen Power-Entspannung und Dauer-Bespaßung. Er checkt, wie frei man in Deutschland mit dem Wohnmobil wirklich ist und warum plötzlich alle wieder wandern. Welche Rolle spielen Reise-Blogger bei der Urlaubsgestaltung 2017? Und wie erkundet man eine Stadt am besten - digital oder doch altmodisch analog?



Die Filmautoren Michael Cordero, Torben Schmidt und Annette Schmaltz geben zur Urlaubszeit einen Einblick, wie die Deutschen verreisen. Eine weitere "WISO"-Dokumentation ist am Montag, 24. Juli 2017, 19.25 Uhr, im ZDF zu sehen: "Verliebt, verheiratet, verklagt - Wenn Familien auseinanderbrechen".



