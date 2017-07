KPS WIRD ANTEILSBESITZ VON BOSCH AN CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL

ERWERBEN



New York (ots/PRNewswire) - KPS Capital Partners, LP ("KPS") gab

heute bekannt, dass sein Portfoliounternehmen Chassis Brakes

International Group ("Chassis Brakes International" oder das

"Unternehmen") seine zweite erfolgreiche Rekapitalisierung

abgeschlossen hat. Der Erlös der Rekapitalisierung wird zur

Finanzierung einer Barausschüttung an die Aktionäre, zur

Refinanzierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, zum Erwerb der

finanziellen Beteiligung der Robert Bosch GmbH ("Bosch") am

Unternehmen und zur Bereitstellung von Ressourcen für Investitionen

in Technologie und Wachstum genutzt.



KPS hat Chassis Brakes International im Mai 2012 gegründet, um das

globale grundlegende Kraftfahrzeugbremsengeschäft von Bosch im

Zusammenhang mit einer hochkomplexen globalen Carve-Out-Transaktion

zu erwerben. Seit der Akquisition haben KPS und das Management

Chassis Brakes International in ein unabhängiges, wachsendes und

profitables Unternehmen verwandelt. Chassis Brakes International hat

neue Produktionsstätten in Polen, China, Indien und Mexiko aufgebaut,

neue branchenführende Produkte eingeführt, seinen Kundenstamm

weltweit erweitert und in neue Technologien investiert, während

gleichzeitig erstklassige Qualität und hervorragender Kundenservice

aufrechterhalten wurden.



Nach der Rekapitalisierung wird Chassis Brakes International mit

der fortgesetzten Unterstützung von KPS weiterhin konservativ

kapitalisiert bleiben, um organische und strategische

Wachstumsinitiativen zu verfolgen.



Michael Psaros, ein geschäftsführender Partner von KPS, sagte:

"Chassis Brakes International ist ein hervorragendes Beispiel für die

Fähigkeit von KPS, Wert zu erkennen, wo andere dies nicht tun und

dabei die richtige Kaufentscheidung zu treffen, um Unternehmen zu

verbessern. Unter KPS-Besitz wurde Chassis Brakes International von

einer ehemaligen Geschäftseinheit in ein eigenständiges, profitables,

wachsendes und technologieorientiertes Unternehmen umgewandelt. Diese

komplexe Ausgliederung und ehrgeizige Richtungsänderung haben zu dem

außergewöhnlichen Erfolg und Wachstum von Chassis Brakes

International geführt. Chassis Brakes International hat neue

branchenführende Produkte vermarktet, seinen Marktanteil erhöht sowie

seinen Kundenstamm und seine geografische Präsenz diversifiziert.



Wir danken dem Management-Team von Chassis Brakes International

und den Mitarbeitern auf der ganzen Welt, dass sie diesen

bemerkenswerten Meilenstein erreicht haben."



Thomas Wünsche, Vorstandsvorsitzender von Chassis Brakes

International, sagte: "Die erfolgreiche Rekapitalisierung unseres

Unternehmens bestätigt die unglaubliche Umwandlung, die Chassis

Brakes International im Besitz von KPS vollzogen hat, und sie bietet

die Ressourcen für unsere ehrgeizigen Wachstumspläne. Dank dem

Vertrauen unserer Kunden und dem Einsatz unserer Mitarbeiter und

Zulieferer sind die Dynamik und die der Wachstumskurs des

Unternehmens außergewöhnlich. Insbesondere das Bremssattel- und

Bremssystem von Chassis Brakes International versetzen das

Unternehmen in die Lage, zwei der Mega-Branchentrends auszunutzen:

die Elektrifizierung des Automobils und den ultimativen Erfolg des

autonomen Fahrens."



Die Finanzierung der Transaktion erfolgte durch KKR Credit.



Gide Loyrette Nouel diente als Rechtsberater für Chassis Brake

International in Bezug auf die Rekapitalisierung.



Informationen zur Chassis Brakes International Group



Chassis Brakes International ist einer der weltweit größten

Hersteller von Bremslösungen für den Kraftfahrzeugbereich. Das

Unternehmen bietet eine wettbewerbsfähige und qualitativ hochwertige

Produktpalette an, darunter Scheibenbremsen, Trommelbremsen, Rotoren

(Scheibe und Trommel) und automatisierte Feststellbremsen, die für

Pkws und leichte Lkws bestimmt sind. Chassis Brakes International

beschäftigt derzeit 5.200 Mitarbeiter in 16 Ländern an 13

Produktionsstandorten sowie 11 Technikzentren oder Vertriebsbüros in

Europa, Asien, Südafrika, Nord- und Südamerika. Weitere Informationen

finden Sie unter www.chassisbrakes.com.



Informationen zu KPS Capital Partners, LP



KPS verwaltet den KPS Special Situations Funds, eine Gruppe von

Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 5,2 Milliarden

US-Dollar. Die Partner von KPS arbeiten seit mehr als zwei

Jahrzehnten exklusiv daran, signifikante Kapitalerhöhungen

umzusetzen. Dies geschieht durch maßgebliche Equity-Investitionen in

produzierende Unternehmen und Industriefirmen aus vielfältigen

Branchen, darunter Rohstoffe, Markenartikel, Gesundheit und

Luxuserzeugnisse, Automobilteile, Kapitalausstattung und allgemeine

Produktion. KPS schafft für seine Investoren durch konstruktive

Zusammenarbeit mit talentierten Managementteams Wert. Das Ziel ist,

Unternehmen weiter zu verbessern. Kapitalrendite wird durch

strukturelle Verbesserung der strategischen Position,

Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität der Portfoliofirmen erzielt,

statt primär auf finanzielle Leverage-Effekte zu setzen. Die

Portfoliounternehmen von KPS verfügen über einen kumulierten

jährlichen Umsatz von ca. 4,3 Milliarden US-Dollar, betreiben 114

Fertigungsanlagen in 28 Ländern und beschäftigen mehr als 41.000

Mitarbeiter direkt und in Joint Ventures weltweit. Eine detaillierte

Beschreibung der KPS-Investmentstrategie und der Unternehmen im

KPS-Portfolio ist verfügbar unter www.kpsfund.com.



