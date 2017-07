Der Verkauf der deutschen Tochter Generali Leben könnte dem italienischen Versicherungskonzern Generali Analysten zufolge etwa eine Milliarde Euro bringen. Doch was wird aus ComosDirekt und AachenMünchener Leben?

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Mittwoch erfahren, dass der Konzern aus Triest die US-Investmentbank Morgan Stanley beauftragt hat, die Chancen für einen Verkauf von Generali Leben auszuloten. Es wäre der mit Abstand größte Bestand an Lebensversicherungen, der in Deutschland den Besitzer wechselt. Die UBS schätzte den Erlös, den Generali erzielen könnte, auf 700 bis 900 Millionen Euro. "Das scheint strategisch vernünftig", urteilte Analyst Colm Kelly am Donnerstag. Damit ließen sich einige Probleme lösen. Die Credit Suisse glaubt sogar an einen Verkaufserlös von mehr als einer Milliarde Euro.

Mögliche Käufer für das Portfolio mit mehr als 44 Milliarden Euro Kapitalanlagen seien bereits angesprochen worden, sagten Insider. Für Generali Leben dürften sich vor allem Abwickler wie Viridium, Frankfurter Leben und Athene interessieren. ...

