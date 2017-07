IRW-PRESS: SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP: Southern Silver schließt erste Tranche von vermittelter Finanzierung ab

Southern Silver Exploration Corp. (TSX-V: SSV) (Southern Silver) hat die erste Tranche seiner bereits zuvor gemeldeten vermittelten Privatplatzierung durch die Emission von 6.372.500 Einheiten zu einem Preis von 0,40 Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 2.549.000 Dollar) abgeschlossen. Gravitas Securities Inc. ist der Lead Agent der Platzierung von Einheiten im Wert von fünf Millionen Dollar. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Aktien-Warrant, wobei jeder Warrant innerhalb von drei Jahren ausgeübt werden kann, um eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,55 Dollar zu erwerben. Die Wertpapiere, die im Rahmen dieser Tranche der Privatplatzierung emittiert werden, einschließlich Stammaktien, Aktien-Warrants und Vermittler-Warrants, die als Vermittlungsprovision emittiert werden, unterliegen einer bis 14. Oktober 2017 geltenden Handelsbeschränkung.

Die Nettoeinnahmen aus dieser Privatplatzierung werden voraussichtlich als Beitrag für den proportionalen Anteil des Unternehmens (40 Prozent) an den Kosten in Zusammenhang mit der Fortsetzung der Explorationen im Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas in der Nähe von Durango (Mexiko) zusammen mit dem Joint-Venture-Partner des Unternehmens, Electrum Global Holdings L.P. (60 Prozent), sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Weitere Explorationsarbeiten in den Jahren 2017 und 2018 werden von den beiden Joint-Venture-Partnern finanziert werden und voraussichtlich RC-, RAB- und Kerndiamantbohrungen umfassen, um

(a) die bekannte Mineralisierung bei den Zielen Blind und Blind Shoulder zu erweitern, um die aktuelle Ressource zu steigern;

(b) nach Anhäufungen potenzieller neuer Mineralisierungen in anderen Bereichen des umfassenden Konzessionsgebiets Cerro Las Minitas zu suchen.

Im restlichen Konzessionsgebiet sind zurzeit weitere Arbeiten im Gange, einschließlich fortlaufender Oberflächenarbeiten und -probennahmen, RAB-/RC-Explorationsbohrungen sowie zusätzliche Kernbohrungen bei bestimmten definierten Zielen.

Der endgültige Abschluss wird voraussichtlich bis spätestens 30. Juni 2017 oder bis zu einem anderen vom Lead Agent und dem Unternehmen vereinbarten Daten erfolgen und bestimmten Bedingungen unterliegen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die Börse).

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Fort Capital Partners zum Finanzberater von Southern Silver ernannt wurde und das Unternehmen bei der Erkundung und Bewertung strategischer Optionen zur Steigerung des Aktionärswerts unterstützen wird. Fort Capital Inc. ist ein Boutique-Investmentbanking-Beratungsunternehmen, das mit börsennotierten und privaten Unternehmen in Kanada zusammenarbeitet und eine umfassende Erfahrung in der Bergbaubranche vorweisen kann. Das Unternehmen nutzt seine Erfahrung auf den Kapitalmärkten, um seinen Kunden eine erprobte, zugängliche und unabhängige Investmentbanking-Beratung und eine Umsetzung von Transaktionen anzubieten.

Über Southern Silver Exploration Corp.

Southern Silver Exploration Corp. ist ein auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallen spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung von Rohstofflagerstätten von Weltformat im Norden bzw. Zentrum von Mexiko sowie im Süden der USA konzentriert. Unser besonderes Augenmerk gilt dem Silber-Blei-Zink-Projekt Cerro Las Minitas im Herzen des mexikanischen Silbergürtels Faja de Plata, der zahlreiche erstklassige Rohstofflagerstätten - wie z.B. Penasquito, San Martin, Naica und Pitarilla - beherbergt. Wir haben ein Team aus erfahrenen Experten mit besten technischen, betrieblichen und geschäftlichen Fachkenntnissen zusammengestellt, die uns bei der Exploration und beim Ausbau des Projekts Cerro Las Minitas zu einem erstklassigen hochgradigen Silber-Blei-Zink-Bergbaubetrieb, gemeinsam mit unserem Partner Global Holdings LP, unterstützen. Das Unternehmen beschäftigt sich entweder direkt oder indirekt über Joint Ventures mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionen in größeren Rechtsstaaten. Zu unserem Konzessionsportfolio zählt auch das Porphyr-Kupfer-Goldprojekt Oro im Süden des US-Bundesstaates New Mexico.

Robert Macdonald, MSc. P.Geo, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 für die Beaufsichtigung der Explorationsarbeiten im Projekt Cerro Las Minitas sowie für die Erstellung der Fachinformationen in der vorliegenden Meldung verantwortlich.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und dürfen auch nicht innerhalb der USA oder im Namen von US-amerikanischen Staatsbürgern ohne US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot und keine Aufforderung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Jedwedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den USA muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Finanzausweise enthält.

Für das Board of Directors:

Lawrence Page Lawrence Page, Q.C.

President & Director, Southern Silver Exploration Corp.

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Southern Silver (southernsilverexploration.com) oder kontaktieren Sie uns unter der Tel.nr. 604.641.2759 bzw. E-Mail-Adresse ir@mnxltd.com.

Southern Silver Exploration Corp. 1100-1199 West Hastings Street Vancouver, BC, V6E 3T5 A Manex Resource Group Company SSV: TSX.V SSVFF: OTCQB SEG1: Frankfurt SSVCL: Santiago

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die eigentlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen der Zeitplan und der Erhalt der entsprechenden Genehmigungen von Regierung und Aufsichtsbehörde, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Southern Silver Exploration Corp. ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, soweit dies nicht in den geltenden Gesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40372 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40372&tr=1

