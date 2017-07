Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017 hat Gerresheimer einen Umsatz von 339,5 Mio. Euro erzielt und lag damit um 2,2 % unter dem Wert des Vorjahresquartals von 347,3 Mio. Euro. Bereinigt um Währungseffekte und um Akquisitionen und Desinvestitionen sank der Umsatz um 3,7 %.

Das Unternehmen berichtet von einer erwartungsgemäß geringeren Nachfrage nach medizinischen Kunststoffsystemen bei einigen Pharmakunden, bei denen Gerresheimer Alleinlieferant ist. Zusätzlich verstärkt wurde dieser Effekt durch einige Verschiebungen von Kundenaufträgen im Inhalatorgeschäft vom ersten in das zweite Halbjahr. Daneben wurden im zweiten Quartal weniger Umsätze mit Entwicklungsleistungen und Werkzeugen für medizinische Kunststoffsysteme als im Vorjahresquartal gemacht. Temporäre Schwankungen im Jahresverlauf sind üblich und im Wesentlichen durch die Abrechnung von größeren Kundenprojekten bedingt. Das Geschäft mit Kunststoffverpackungen für feste und flüssige Medikamente hat sich hingegen positiv entwickelt. Der Umsatz mit Primärverpackungen aus Glas lag im zweiten Quartal annähernd auf Vorjahresniveau. Rückläufig waren dort die Umsätze in Nordamerika, wo die derzeitige Unsicherheit zur Zurückhaltung bei Bestellungen einiger Pharmakunden geführt hat. Außerhalb Nordamerikas stieg der Umsatz mit Primärverpackungen aus Glas wie erwartet leicht an.

Leicht gesunkene Marge, leicht gestiegene Investitionen

Als Konsequenz aus der Umsatzentwicklung ist das operative Ergebnis (Adjusted EBITDA) von 80,7 Mio. Euro im Vorjahr auf 75,8 Mio. Euro ...

