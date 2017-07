Die frischen Vertriebszahlen von Helma Eigenheimbau zeigen, dass die Gesellschaft weiter im Plan liegt. Der Auftragseingang im ersten Halbjahr ging im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht zurück. Der Vorstand geht jedoch weiter davon aus, dass er in der zweiten Jahreshälfte wie in den Vorjahren deutlich höher ausfallen wird als in den ersten sechs Monaten des Jahres.

Den vollständigen Artikel lesen ...