Angola Cables nimmt den Spatenstich für sein Rechenzentrum in

Brasilien vor



Fortaleza, Brasilien (ots/PRNewswire) - Das multinationale

Telekommunikationsunternehmen Angola Cables gab heute bekannt, dass

mit dem Bau seines südamerikanischen Rechenzentrums in Fortaleza,

Brasilien, begonnen wurde. Das Rechenzentrum ist ein wichtiger

nächster Schritt bei der Umsetzung des Planes zur Förderung der

digitalen Inklusion und Befähigung Afrikas mithilfe von

Untersee-Internetkabeln, die Afrika mit Nord- und Südamerika

verbinden, und die Hochgeschwindigkeitsinternet mit einer der

niedrigsten Latenzgeschwindigkeiten zwischen den beiden Kontinenten

bieten.



Angola Cables wurde 2009 mit dem Auftrag gegründet, die führende

Kraft bei digitaler Befähigung in Afrika zu werden. Das Zentrum in

Fortaleza ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Entwicklung

internationaler Routen für den digitalen Verkehr zwischen Nord- und

Südamerika und Afrika.



Zwei wichtige Routen werden von diesem Rechenzentrum ausgehen. Das

SACS-System wird das Zentrum in Fortaleza mit Luanda verbinden und

sollte bis Mitte 2018 fertiggestellt sein. Das Monet Cable wird Miami

sowohl mit Fortaleza als auch mit Sao Paulo, Brasilien, verbinden und

seine Fertigstellung ist für Ende 2017 geplant. Allerdings besteht

die Absicht, im Rechenzentrum auch noch weitere Kabel aus der mit

Kabeln sehr dicht bestückten Region von Fortaleza unterzubringen.



Antonio Nunes, CEO von Angola Cables, sagte: "Das System wird die

weltweiten Kommunikationsnetzwerke Afrikas verbessern und einen

Meet-me-Point mit hoher Konnektivität und Zugriff auf größere Märkte

bieten. Des Weiteren wird es das Routing mit der niedrigsten Latenz

zwischen Afrika und Südamerika bereitstellen."



Er meinte, dass die Partnerschaft mit Brasilien bei der

Entwicklung dieses Rechenzentrums bisher durchaus produktiv war. "Es

hat uns gefreut, an der Feier zum Baubeginn dieses Zentrums

teilnehmen zu können. Es ist eine brasilianische Tradition und die

Teilnahme war eine Ehre für uns." Kunden, die in Brasilien bereits

unterzeichnet haben, sind unter anderem die Prefeitura de Fortaleza,

Claranet und AmLight.



Der Produktmanager von Angola Cables, Fabio José erklärte, dass es

sich aus Sicht des Designs und der Konstruktion um ein

Tier-III-Rechenzentrum handle. Dies würde den unterschiedlichen

Ebenen bei Sicherheits-, Feuchtigkeits- und Umweltkontrollen Rechnung

tragen und sämtliche Vorkehrungen für den sicheren, effizienten und

zuverlässigen Betrieb des Rechenzentrums einschließen. "Wir schaffen

ein digitales Gateway an dem Punkt, der in Südamerika Afrika am

nächsten liegt."



Angola Cables konzentriert sich auf die 15 Mitgliedsstaaten der

Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC) und hat sich als der

führende internationale Anbieter von

Telekommunikationsdienstleistungen auf dem angolanischen Markt

etabliert.



Das WACS-System, bei dem auch Angola Cables zusammen mit 11 andern

Unternehmen ein Partner ist, und das Yzerfontein in Südafrika mit

London im Vereinigten Königreich verbindet, ist bereits in Betrieb

und hat die Konnektivität Afrikas mit Europa und Asien nennenswert

verbessert.



Über Angola Cables



Angola Cables ist ein 2009 gegründetes, multinationales

Telekommunikationsunternehmen, das im Firmenkundengeschäft tätig ist

und sich in erster Linie auf die Kommerzialisierung von Kapazitäten

für internationale Sprach- und Datenverbindungen über

Unterseekabelsysteme konzentriert. SACS und das Monet Kabelsystem

wird drei Kontinente verbinden (Südamerika, Nordamerika und Afrika)

ebenso wie ein Tier-III-Rechenzentrum in Fortaleza, das die

Kabelsysteme verbindet. Des Weiteren betreibt Angola Cables den

neutralen Internetknoten Angonix in Luanda, der weltweite Netzwerke

und Inhalteanbieter miteinander verbindet. Angola Cables betreibt

ebenfalls Angonap, ein neutrales Rechenzentrum in Luanda, das auch

der Verkehrsaustauschpunkt des Unternehmens in Angola ist. Weitere

Informationen finden Sie unter http://www.angolacables.co.ao.



