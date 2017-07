Die GK Software AG hat gestern über mehrere Vertriebserfolge im abgelaufenen zweiten Quartal 2017 berichtet. So konnten im Zeitraum April bis Juni mehrere neue Projekte bei international führenden Einzelhändlern gewonnen werden. Im Rahmen dessen hat sich ein Bestandskunde für den Wechsel auf die neue Cloud basierte OmniPOS entschieden und zwei weitere Neukunden, die zu den Global Top 50 gehören, konnten ebenso für die von SAP vertriebene und von GK entwickelte Lösung gewonnen werden. Hierbei soll eines der Projekte im Süden Europas umgesetzt werden, das andere Projekt zunächst in Asien und in Südafrika. Daneben konnte das Unternehmen im zweiten Quartal eine Supermarktkette in der Schweiz sowie einen Baumarktbetreiber aus Kanada als Neukunden gewinnen. Zusammen werden damit in den neuen Projekten insgesamt rund 4.300 Filialen in mehr als fünf Ländern mit der neuen OmniPOS-Lösung ausgestattet.



