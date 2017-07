NEW YORK (dpa-AFX) - Ein wichtiges Mittel des Biotechunternehmens Morphosys ist in den USA zugelassen worden. Der Lizenznehmer Janssen erhielt am Donnerstag die Verkaufsgenehmigung für Tremfya (Guselkumab) zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte bei Erwachsenen, wie aus Unterlagen der US-Gesundheitsbehörde FDA hervorgeht. Das Mittel ist auf Basis von Morphosys' Antikörper-Bibliothek HuCAL entwickelt worden.

Morphosys hatte im Mai mitgeteilt, dass Janssen Research & Development bei der FDA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren beantragt hatte. Ein Zulassung im dritten Quartal hatte Janssen damals für möglich gehalten./mis/la

ISIN DE0006632003

