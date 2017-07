Medienmitteilung

Zürich/Winchester, 13. Juli 2017

CREALOGIX gewinnt «The Goodacre Systems in the City Award» 2017

Nach dem Vorjahreserfolg wurde CREALOGIX dieses Jahr erneut bei den «The Goodacre Systems in the City Awards» ausgezeichnet. Das neuste Upgrade des JM Finn Secure Client Portal wurde mit dem renommierten Titel «Best Online Development» geehrt. Die unabhängige Jury hob vor allem die hohe Innovationskraft und die in der mobilen App zur Geltung kommende optimierte Benutzerfreundlichkeit hervor.

Die von dem auf die Wertpapierbranche spezialisierten Beratungsunternehmen Goodacre UK zusammengestellte Expertenjury der «Systems in the City Awards» zeichnete das Secure Client Portal von CREALOGIX aus. Die mobile Lösung für JM Finn, einen der führenden Vermögensverwalter Grossbritanniens, ist besonders benutzerfreundlich - ideal für Kunden, Intermediäre und Mitarbeitende. Das Portal bietet eine Fülle von neuen Funktionen wie Secure Messaging, eine Dokumentenbibliothek mit Benachrichtigungsmodul und eine personalisierte Übersicht für Kunden mit integrierten Marktdaten. Weiterhin enthält sie Angaben zu den für die Kundenbeziehungen bzw. die Vermögensverwaltung verantwortlichen Teams, mit Direktaufruf der Kontaktdaten und der Möglichkeit einer biometrischen Zugangssicherung für Kunden mittels aktuellen iOS- und Android-Apps.

Bei der Preisverleihung lobte Mike Bradford, Vorstand von CREALOGIX UK, die hervorragende Arbeit seines Teams: «Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für die Entwickler von Crealogix. Die Visionen eines Unternehmens der Weltklasse wie JM Finn werden durch ihre bahnbrechenden Lösungen zur Realität.»

Jon Cosson, IT-Leiter bei JM Finn, fügt hinzu: "Wir sind begeistert, dass Crealogix als Anbieter der" Best Online Development "für das neue JM Finn & Co Client Portal anerkannt wurde. Sie haben unsere Ideen verwandelt, um die Erfahrung unserer Kunden in eine Realität zu bringen. Die Kunden waren besonders beeindruckt von der Einführung der biometrischen Sicherheit und der Zusammenfassungs-Dashboard-Funktion. "

Innovationsgeist für Finanzindustrie ausgezeichnet

Die «The Goodacre Systems in the City Awards» werden als Anerkennung an Dienste- und Systemanbieter für den regulierten Finanzdienstleistungssektor verliehen. Die Nominierungen für die Awards kamen vonseiten der Systemnutzer selbst, darunter Börsenmakler, Wealth Manager und Investmentbanker. Das Urteil fällte eine unabhängige Jury prominenter Londoner Finanzexperten. Die diesjährige Verleihung fand in der Merchant Taylor's Hall statt und wurde von der britischen Schauspielerin, Autorin und Komikerin, Jo Caulfield, moderiert.

