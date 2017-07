TSYS (NYSE: TSS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Vereinbarung für den kommerziellen Zahlungsverkehr mit der Degussa Bank in Deutschland verlängert hat. Die mehrjährige Vereinbarung umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, die TSYS Firmen- und Geschäftskunden der Degussa Bank bieten wird.

Die Degussa Bank bietet ihren Firmenkunden eine kostengünstige, effiziente Lösung. TSYS bietet Verarbeitungsdienste für die Mastercard- und Visa-Produkte der Bank sowie Dienstleistungen im Bereich Entscheidungsfindung für Konten und Betrugs- und Risikomanagement. Die Degussa Bank, seit 2010 Kunde von TSYS, hat TSYS aufgrund seiner marktführenden Technologie, seinen nachweislichen Erfolgen bei der Dienstbereitstellung sowie seines partnerschaftlichen Ansatzes ausgewählt.

"Wir sind über die Verlängerung unserer Vereinbarung mit TSYS hoch erfreut", erklärte Dieter Bourlauf, Chief Digital Officer der Degussa Bank. "Ihre überzeugende Erfolgsgeschichte und der exzellente Ruf auf dem Firmenkreditkartenmarkt, zusammen mit dem qualitativ hochwertigen Service, den wir seit unserer ursprünglichen Umstellung auf die Plattform des Unternehmens erlebt haben, stimmen uns zuversichtlich, dass TSYS uns auch weiterhin beim Wachsen und Gedeihen unseres Firmenkreditkartenprogramms unterstützen wird."

"Es ist ein großartiges Gefühl, wenn ein geschätzter Kunde wie die Degussa Bank ihre Vereinbarung mit TSYS verlängert", so Rob Hudson, Group Executive, TSYS International. "Wir haben vor Jahren festgestellt, dass Deutschland ein wichtiger Markt für uns ist, und mit der Verlängerung bei der Degussa Bank und anderen jüngsten Verlängerungen auf dem deutschen Markt beweist TSYS, dass wir für deutsche Emittenten auf verschiedenste Art und Weise Werte generieren können."

Bedingungen der langfristigen Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

Über die Degussa Bank

Die Degussa Bank ist Deutschlands einzige WorksiteFinancial Services Bank, bei der Sie als Berufstätiger im Mittelpunkt stehen. Unsere große Stärke ist die Nähe zu Ihrem Arbeitsumfeld dem Arbeitsplatz. Mit uns als Worksite-Bank können Sie Ihre Bankgeschäfte bequem mit einem unserer 200 Partnerunternehmen auf dem jeweiligen Firmengelände im Bank-Shop abwickeln, aber auch per Telefon, Internetbanking oder mit einer Smartphone-App.

Wir sind einer der größten Anbieter von Firmenkreditkarten in Deutschland und bieten unseren Kunden umfassende, kreditkartenbasierte Lösungen für Travel-Management, Reisespesen und Reisevermittlung. Firmenkreditkarten der Degussa Bank sind stets ein verlässlicher Begleiter für Geschäftsreisen.

Als Kunde der Degussa Bank haben Sie einen kompetenten Ansprechpartner für alle Finanzfragen. Stets an Ihre Wünsche und Möglichkeiten angepasst, profitieren Sie von dem kompletten Spektrum an Finanzdienstleistungen zu besonderen Konditionen speziell für die Mitarbeiter und besonderen Services für Unternehmen einfach, transparent und fair.

Über TSYS

TSYS (NYSE: TSS) ist ein führender globaler Zahlungsanbieter und bietet nahtlose, sichere und innovative Lösungen für das gesamte Zahlungsspektrum von der Bearbeitung durch Emittenten über Händler-Acquiring bis hin zur Verwaltung von Prepaid-Programmen. Wir sind erfolgreich, weil wir die Menschen und ihre Bedürfnisse bei jeder Entscheidung in den Mittelpunkt rücken. Diese Methode nennen wir "People-Centered Payments" (personenzentrierte Zahlungen).

Unser Firmensitz befindet sich in Columbus, Georgia, USA. Wir beschäftigen etwa 11.500 Mitarbeiter und unterhalten lokale Niederlassungen in 13 Ländern. TSYS hat 2016 Umsätze in Höhe von USD 4,2 Milliarden generiert und in diesem Zeitraum mehr als 25,5 Milliarden Transaktionen abgewickelt. Wir sind Mitglied der Civic 50 und wurden im Jahr 2017 von der Zeitschrift Ethisphere zu einem der moralischsten Unternehmen der Welt ernannt. TSYS ist Mitglied der S&P 500 und postet regelmäßig sämtliche wichtigen Informationen auf seiner Website. Weitere Informationen erhalten Sie unter tsys.com.

