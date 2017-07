NEW YORK (dpa-AFX) - Ein wichtiges Mittel des Biotechunternehmens Morphosys ist in den USA zugelassen worden. Der Lizenznehmer Janssen Research & Development erhielt am Donnerstag die Verkaufsgenehmigung für Tremfya (Guselkumab) zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte bei Erwachsenen, wie aus Unterlagen der US-Gesundheitsbehörde FDA hervorgeht. Das Mittel ist auf Basis von Morphosys' Antikörper-Bibliothek HuCAL entwickelt worden.

MorphoSys erhält infolge der Zulassung eine Meilensteinzahlung von Janssen, wie das im Technologiewerte-Index TecDax notierte Unternehmen am Donnerstagnacht mittelte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht geannt.

Morphosys hatte im Mai mitgeteilt, dass Janssen Research & Development bei der FDA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren beantragt hatte. Ein Zulassung im dritten Quartal hatte Janssen damals für möglich gehalten./mis/la

ISIN DE0006632003

