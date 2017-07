FRANKFURT (Dow Jones)--Das US-Pharmaunternehmen Janssen, eine Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson, hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Verkaufsgenehmigung für das Präparat Tremfya zur Behandlung von Schuppenflechte erhalten. Das Mittel ist auf Basis des Morphosys Antikörpers Guselkumab entwickelt worden. Die Tremfya-Zulassung für andere Länder, darunter Japan und die Europäische Union, befände sich noch in der Prüfung, so Janssen in einer Mitteilung.

Zwar sei die aktive Zusammenarbeit mit Janssen Ende 2007 eingestellt worden, jedoch befänden sich zahlreiche therapeutische Antikörperprogramme in unterschiedlichen Entwicklungsstufen und könnten künftig zu entwicklungsabhängigen Meilensteinzahlungen und Tantiemen auf Produktverkäufe führen, heißt es auf der Homepage von Morphosys. Der im Rahmen dieser Zusammenarbeit am weitesten fortgeschrittene Antikörper sei Guselkumab.

Die Morphosys-Aktie reagierte nachbörslich mit einem deutlichen Kursaufschlag auf die US-Zulassung und wurde bei Lang & Schwarz am späten Abend 7 Prozent höher getaxt.

July 13, 2017

