Der Dax konnte in dieser Woche bisher wieder einiges an Boden gut machen und bis auf zwei Prozent in die Nähe zum Rekordhoch rücken. Wir bleiben mit Blick auf die Vola ( VDAX 12 "unten") weiter vorsichtig und empfehlen Inliner mit Luft nach unten, zum Beispiel die Scheine SC3GGP und HW3JFG aus unserer ISIN-Liste. Für die Bullen unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...