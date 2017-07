Mit wenig Ressourcen zu blanken Rohren

Die Wahl der richtigen Methode ist äußerst wichtig, um eine möglichst lang anhaltende optimale Leistung des Wärmeübertragers zu erreichen. Die wahrscheinlich am häufigsten eingesetzte Methode ist die Wasser-Hochdruck-Technik. Sie entfernt Rohrbeläge mit hohem Wasserdruck bis 3.000 bar. Vorteilhaft ist, dass diese Methode relativ einfach und zugleich in vielen verschiedenen industriellen Szenarien einzusetzen ist. Der Wasserverbrauch ist mit rund 50 l/min jedoch sehr hoch. Hinzu kommt der Treibstoffbedarf der häufig eingesetzten Dieselaggregate von rund 12,5 l/h. Hochdruckreinigung funktioniert sowohl bei Innen- wie auch bei Außenflächen, und ist auch für Plattenwärmeübertrager geeignet.

Cleaning-in-place-Anlagen (CIP) unterstützen den Reinigungsprozess häufig durch chemische Reinigung. Diese chemische Spülung minimiert die Produktionsunterbrechung. Allerdings entfernt sie Beläge in den Rohren häufig nur unregelmäßig. Aggressive Chemikalien können außerdem die Korrosion beschleunigen. Wie auch das Hochdruckverfahren führt dies langfristig zu rauen Oberflächen, an denen sich schneller neue Beläge festsetzen als an glatten Rohr-Innenseiten.

Diese Nachteile - Ressourcenverbrauch und angegriffene Oberflächen - lassen sich mit dem RTC-Reinigungsverfahren (Rädler Tube Cleaning) der Firma AC Rädler Umwelttechnik weitgehend vermeiden. Dieses mechanische Verfahren entfernt Rohrbeläge aus Wärmeübertragern schonend durch einen geführten und wassergekühlten Bohrvorgang. Der Wasserverbrauch fällt mit 10 l/h deutlich geringer aus als beim Hochdruckverfahren. Auch der Energiebedarf ist mit 5 kW/h, entsprechend einem Dieselverbrauch von etwa 0,05 l/h, deutlich niedriger.

Reinigung mit Bohrwerkzeug

Da bei dieser Technik ein Spezialbohrkopf zum Einsatz kommt, lassen sich im Gegensatz zur Hochdruckreinigung oder chemischen Spülung auch Rohre behandeln, die vollständig blockiert sind und keinen Durchstrom mehr ermöglichen. Die Belagsentfernung erfolgt über eine Hohlsonde im Hydraulikzylinder, bestückt mit der jeweiligen Bohrkopfdimension. Die Bohrköpfe verfügen über Spülöffnungen zum Kühlen und Spülen des Bohrgutes. Aufgrund ...

