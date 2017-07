Die Versorger arbeiten nach der notwendigen Korrektur anersten Stabilisierungstendenzen. Dazu äußert sich die UBS zu E.ON, die ihr Ziel von 7 auf 10 Schweizer Franken um satte 42 % erhöht. Die Schweizer gehen davon aus, dass E.ON sich signifikant entschuldet und gleichzeitig einen jährlichen Gewinnanstieg von 7 bis 8 % nachhaltig schaffen wird. Die HSBC spekuliert dagegen auf deutliches Potenzial bei der Dividende. Für 2018 hält man 50 Cent Dividende für eine realistische Größe. Das ist machbar, würde aber eine Ausschüttungsquote von 70 bis 80 % des Gewinnserforderlich machen. Es gibt jedoch einen weiteren Aspekt, der ab jetzt ebenfalls eine tragende Rolle spielen könnte:Welche Rolle spielt Warren Buffett demnächst in diesem Sektor? Der Kauf des Stromanbieters Oncor in den USA ist die eine Sache. Die andere Sache ist das zunehmende Interesse Buffets an deutschen Unternehmen, was er ausgerechnet in der Bild am Sonntag näher konkretisiert. 87 % Streubesitz z.B. für E.ON sind ein Wink mit dem Zaunpfahl. Fakt ist: Für Raider sind solche Unternehmen in aussichtsreichen Comeback-Situationen ein gefundenes Fressen. E.ON gehört dazu. Fazit: E.ON bleibt ein Kauf. Unser Ziel sind 12 Euro auf Sicht von zwei Jahren. Eine Übernahme würde das Ganze erheblich beschleunigen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestirgen Frankfurter Tagesdienst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info