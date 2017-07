Rümlang - Dormakaba hat die kanadische Skyfold Investment Inc. erworben, wie das in der Sicherheitsindustrie tätige Unternehmen am Freitag mitteilte. Skyfold mit Sitz in Montreal ist laut Mitteilung ein führender Premium-Anbieter für automatisierte vertikale Trennwandsysteme mit einer starken Präsenz im nordamerikanischen Markt. Die bekannte Marke hat als erstes Unternehmen vertikale Trennwandsysteme entwickelt. Die vertikalen Wandelemente der Trennwandsysteme von Skyfold werden nicht wie bei horizontalen Trennwandsystemen seitlich gelagert, sondern falten sich automatisiert zusammen und werden an der Decke verstaut. Mit seinem patentierten System bedient das Unternehmen verschiedene Endmarktsegmente wie Bürogebäude, ...

