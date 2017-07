Das Management des Waggonvermieters beschloss vor einiger Zeit: Wir kaufen CIT Rail Holdings in Paris! Und ergo einen Konkurrenten namens Nacco, der in Europa rd. 14 000 Güterwaggons einsetzt. Der Kauf macht Sinn: Erstens läuft das Geschäft mit Miet-Waggons bestens. Die Nachfrage kann kaum bewältigt werden. Zweitens sind im Bundeshaushalt 2018 allein 350 Mill. € zusätzlich eingestellt worden, um die Trassenpreise im Schienengüterverkehr zu halbieren. Überdies sind ab nächstem Jahr 740 Meter lange Güterzüge in Deutschland erlaubt, wie sie schon länger in Europa üblich sind. Freilich: Mit 780 Mill. € ist CIT Rail Holdings/Nacco kein Schnäppchen. Immerhin entspricht dies dem 7,8-Fachendes Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von Nacco. Das dürfte die Verschuldung von VTG zunächst deutlich erhöhen. Allerdings ist dies für uns kein Grund zur Sorge: Das Geschäft läuft rund, die Waggon-Flotte von Nacco ist eine der modernsten in Europa - kurz: Nach 2 Jahren dürfte man den Kaufpreis eingefahren haben. Ab 2019 ist daher auch mit einem erheblichen Sprung beim Gewinn je Aktie zu rechnen! Hier stehen bislang 2,50 € im Raum, bis 2020/2021 ist sogar von 3,20 bis 3,50 € auszugehen. Insgesamt eröffnet sich Raum für Kurse in 2 bis 3 Jahren zwischen 48 und 50 €. Für uns ein guter Grund, die Aktie weiterhin zu halten!



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 28 vom 12.7.2017.



