CITIGROUP SENKT SALZGITTER AUF 'NEUTRAL' (BUY) , (VB -0,6%)EXANE BNP STARTET METRO WHOLESALE & FOOD MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 19,80 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 83 (82) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 66 (63) EUR - 'SELL' GOLDMAN HEBT EVONIK AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 28 (26) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 21,60 (20,40) EUR - 'SELL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 69 (71) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 42,00 (44,20) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 80,80 (83,60) EUR - 'BUY' HSBC SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 240 (250) EUR - 'BUY' HSBC HEBT ZIEL FÜR GRENKE AUF 66 (62,67) EUR - 'HOLD' HSBC HEBT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 59 (54) EUR - 'BUY' KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 59 (56) EUR - 'BUY' KEPLER...Den vollständigen Artikel lesen ...