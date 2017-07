Das synthetische Blue Crude ist - vergleichbar mit Rohöl - ein Gemisch unterschiedlicher Kohlenwasserstoffe. Hieraus lassen sich in bestehenden Raffinerien Wachse, aber auch Benzin, Diesel, Kerosin und sogar Raketentreibstoffe gewinnen. Auf Basis von Blue Crude können ca. 3.000 Produkte, die bislang auf fossilem Erdöl basieren, hergestellt werden - von Kaugummis und Kreditkarten, über Turnschuhe und Smartphones bis hin zu klimaneutralen Kraftstoffen. Damit entsteht ein Ersatz, der unmittelbar in den bestehenden Verteilnetzen und Produktionsprozessen zu verwenden ist, ohne diese erneuern oder anpassen zu müssen.

Die Planungsarbeiten zur Anlage führen die Unternehmen Nordic Blue Crude AS, Sunfire, Climeworks, EDL Anlagenbau und weitere Partner gemeinsam aus. Das an der norwegischen Südküste in der Hafen- und Industriestadt Porsgrunn ansässige Cleantech-Unternehmen ...

