Tagesgewinner war am Donnerstag Vipshop mit 6,79% auf 11,33 (235% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,74%) vor GoPro mit 3,94% auf 8,44 (84% Vol.; 1W 5,50%) und Commerzbank mit 2,69% auf 11,27 (117% Vol.; 1W 0,58%). Die Tagesverlierer: YY Inc. mit -2,52% auf 58,47 (157% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,52%), Zumtobel mit -2,51% auf 16,89 (64% Vol.; 1W 2,80%), NetEase mit -2,26% auf 307,35 (107% Vol.; 1W 3,55%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (20598,48 Mio.), Glencore (16396,76) und Apple (7232,6). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei FACC (422%), Aixtron (269%) und PayPal (246%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Valeant mit 36,68%, die beste ytd ist AMS mit 135,99%....

Den vollständigen Artikel lesen ...