FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UO1H XFRA DE0009797779 POSTBK.BEST INVEST WACHS. 0.310 EUR

WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.114 EUR

VVV1 XFRA DE000A0EKMG1 OEKOWORLD AG VZNA O.N. 0.510 EUR

PJ1 XFRA US7202791080 PIER 1 IMPORTS DL 1 0.061 EUR

ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.167 EUR

CXX XFRA US1890541097 CLOROX CO. DL 1 0.738 EUR

XFRA DE000HLB2F49 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/15 0.001 %

EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.096 EUR

ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.459 EUR

EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.380 EUR

EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.421 EUR

EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.309 EUR

VVV3 XFRA DE0005408686 OEKOWORLD AG VZNA O.N. 0.510 EUR

EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.494 EUR

EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.690 EUR

EXSB XFRA DE0002635273 ISHARES DIVDAX UCITS ETF 0.303 EUR

EI7Y XFRA XS0222844952 EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR 0.000 %

AAM XFRA BMG5800U1071 MAN WAH HLDGS (NEW)HD-,40 0.016 EUR

XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %

EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.249 EUR

EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 1.194 EUR

EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 1.216 EUR

EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.576 EUR

EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.186 EUR

EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.056 EUR

EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.416 EUR

EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.234 EUR

EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.933 EUR

EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.349 EUR

EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.359 EUR

EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.953 EUR

EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.441 EUR

EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.772 EUR

EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.762 EUR

EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.614 EUR