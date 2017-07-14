sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Freitag, 14.07.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 557 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

110,19 Euro		-0,477
-0,43 %
WKN: 779535 ISIN: AT0000603709 Ticker-Symbol: AGB1 
Aktie:
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
AGRANA BETEILIGUNGS-AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
AGRANA BETEILIGUNGS-AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
111,13
113,04
10:17
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AGRANA BETEILIGUNGS-AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGRANA BETEILIGUNGS-AG110,19-0,43 %