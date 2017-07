FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CPA XETR US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.351 EUR

AGB1 XETR AT0000603709 AGRANA BET.AG INH. 4.000 EUR

LUS XETR DE0006459324 LANG+SCHWARZ AG NA 1.150 EUR