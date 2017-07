FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH5XA3 HSH NORDBANK MZC 2 16/26 0.000 %

DI6 XFRA ES0126775032 DISTRIB.INTL DE AL.EO-,10 0.210 EUR

RZ2B XFRA DE000A1TNHG1 RENA GMBH IS.13/18 0.244 %

AI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.149 EUR

98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.395 EUR

G90 XFRA US3936571013 GREENBRIER COS DL-,001 0.193 EUR

CPA XFRA US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.351 EUR

CHUA XFRA US16941R1086 CHINA PETRO.+CHEM.ADR/100 2.167 EUR

AQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.114 EUR

PJFB XFRA KYG7082H1276 PICO FAR EAST HLD.SUBDIV. 0.005 EUR

5P1 XFRA ES0170884417 PRIM SA INH. EO-,25 0.400 EUR

RZ2A XFRA DE000A1E8W96 RENA GMBH IS.10/15 0.283 %

LUS XFRA DE0006459324 LANG+SCHWARZ AG NA 1.150 EUR

AGB1 XFRA AT0000603709 AGRANA BET.AG INH. 4.000 EUR

JGA XFRA KYG513831001 JIANGNAN GROUP LTD HD-,01 0.003 EUR

P6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.102 EUR

WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.103 EUR