Ob direkt an der Maschine beziehungsweise am Produktionsmodul verbaut oder als mobile Handheld-Lösung: Bedienpanels sind das Bindeglied zwischen Mensch und Maschine und müssen höchste Ansprüche an Bedienkomfort, Flexibilität und Sicherheit erfüllen. Darüber hinaus spielt das Erscheinungsbild eine wichtige Rolle. Neben der Steuerung von Produktionsprozessen kommt Befehlsgeräten in automatisierten, modular aufgebauten Fertigungsstraßen eine zentrale Aufgabe zu: Sie müssen dem Bediener alle für die einwandfreie Produktion - aber auch für die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter - notwendigen Informationen schnell erfassbar vermitteln. Im Notfall wird so gewährleistet, dass der Bediener sofort reagieren und die Maschine beziehungsweise Anlage per Knopfdruck abschalten kann.

Besonders geeignet für diese Anforderungen sind beleuchtete Betätiger, die Maschinenzustände mithilfe von eindeutigen Farbkennzeichnungen anzeigen. Hierfür bietet Schlegel ein breites Produktsortiment an - vom Betätiger mit Außenleuchtring bis zur aktiv leuchtenden Not-Halt Taste, die auch unter Extrembedingungen arbeiten und Frost, Staub, Vibrationen oder Hitze trotzen.

Statusanzeige per Außenleuchtring

Der schmale, mattweiße Ring der Baureihen Rontron-R-Juwel und RX-Juwel umfasst den Betätiger vollständig und lässt sich als Statusanzeige oder zur Illumination/Feedback einsetzen, beispielsweise des aktuellen Maschinenzustands oder als Kennzeichnung der Tasterfunktion. Er wird mittels LEDs blau, grün, rot, weiß oder gelb beleuchtet. Alternativ dazu gibt es den sogenannten geteilten Ring, dessen eine Hälfte mit roten LEDs und die andere Hälfte mit grünen LEDs oder RGB-LEDs bestückt sind. Er eignet sich insbesondere zur eindeutigen und weithin erkennbaren Kennzeichnung zweier Schaltzustände. So ...

