Es hat sich sehr viel bewegt bei Aurelius seit der Short-Attacke des selbst ernannten Research-Dienstes Gotham City Research am 29. März 2007 (Tagesverlust: -35,19% und damit schwächster Tag in der Geschichte von Aurelius). Nicht nur die Aktie hat deutlich an Wert zugelegt, sondern die Aktionäre der 2006 gegründeten Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Grünwald bei München...

Den vollständigen Artikel lesen ...