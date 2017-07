Der Fonds DWS Top Dividende ist Deutschlands größter Aktienfonds. Er verwaltet fast 20 Milliarden Euro.



Wer so viel Geld in möglichst attraktive Aktien stecken muss und darüber hinaus auch noch auf der Suche nach den namensgebenden Top-Dividenden ist, der ist ständig auf der Jagd nach guten Ideen. Ein Blick in das Portfolio könnte als Inspiration für die eigene Aktienauswahl dienen.

Die Top-Positionen im Portfolio

Das sind die zehn größten Aktienpositionen im Portfolio und ihr jeweiliges Gewicht:

Quelle: DWS, Stand 31.05.2017



Auf den ersten Blick gibt es ein paar offensichtliche Bereiche, in denen der Fonds hohe Dividenden findet. So sind mit Unilever (WKN:A0JMZB) und PepsiCo (WKN:851995) zwei typische ...

