Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gland (pts006/14.07.2017/09:00) - Swissquote ist die erste europäische Online-Bank, die auf ihrer Trading-Plattform Anlagen in Bitcoins ermöglicht - Wichtiger Schritt für die Integration der virtuellen Währung ins bestehende Finanzsystem - Investition in Kryptowährung wird einfacher, sicherer und zugänglich für alle Swissquote, die führende Schweizer Online-Bank, bietet als erste europäische Online-Bank das Anlegen in der Kryptowährung Bitcoin an. Das Angebot, das ab heute allen Kunden mit einem Swissquote Trading-Konto zugänglich ist, macht die Investition in Bitcoins einfacher und sicherer. Die Kryptowährung Bitcoin ist eine von zentralen Finanzinstitutionen unabhängige Währung. So unterliegt sie weder einer von Zentralbanken verfolgten Währungspolitik, noch deren Leitzinsen. Die Preisbildung setzt sich aus Angebot und Nachfrage zusammen. Investoren können auf der Swissquote-Plattform Euro oder US-Dollar in Bitcoins umtauschen. Die Lösung bietet Kunden die Möglichkeit, mit Bitcoins zu handeln oder damit ihr Portfolio zu diversifizieren. Kunden investieren in Bitcoins gegen Euro oder US-Dollar über ihr Trading-Konto, so wie sie es für jede andere Währung auch machen würden, jedoch ohne die Möglichkeit, zusätzliche Hebel (Leverage) einzusetzen. So laufen sie nicht Gefahr, mehr zu verlieren als sie investiert haben. Der Mindestbetrag für eine Bitcoin-Transaktion ist 5 US-Dollar oder 5 Euro, der Höchstbetrag 100'000 US-Dollar oder Euro. Die Kosten richten sich nach der Höhe der Transaktion und liegen zwischen 0,5 und 1 Prozent des investierten Betrags. Für dieses Projekt arbeitet Swissquote mit dem luxemburgischen Unternehmen Bitstamp zusammen. Das Unternehmen ist seit 2011 auf den Handel mit Bitcoin und anderen virtuellen Währungen spezialisiert und verfügt über fundierte Erfahrung in diesem Bereich. Bitstamp ist die erste und einzige Börsen-Plattform, die von der EU eine Lizenz für den Bitcoin-Handel erhalten hat. Bitstamp stellt Preisinformationen bereit und führt die Transaktionen für Swissquote-Kunden aus. Die Partnerschaft zwischen Bitstamp und Swissquote ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Bitcoin-Währung, die immer mehr Teil des bestehenden Finanzsystems wird. Marc Bürki, CEO von Swissquote: "Viele Investoren interessieren sich für Kryptowährungen, trauen sich aber nicht so recht einzusteigen, da die Anbieter nicht sehr bekannt sind und häufig eine Überweisung auf ein ausländisches Konto verlangen. Als Schweizer Bank garantieren wir unseren Kunden einen für alle zugänglichen, vereinfachten und transparenten Prozess." Link zur Website: https://de.swissquote.com/online-trading/markets-and-products/products/bitcoin-t rading Swissquote - The Swiss Leader in Online Banking Als führende Anbieterin von Online-Finanzdienstleistungen bietet Swissquote innovative Lösungen und Analysetools für die unterschiedlichen Ansprüche und Bedürfnisse ihrer Kunden. Auf der benutzerfreundlichen Plattform stehen neben verschiedenen Dienstleistungen zum Online Trading auch Lösungen für eForex, ePrivate Banking und eHypotheken zur Verfügung. Zusätzlich zum kostengünstigen Service für Privatkunden bietet Swissquote auch spezielle Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter und Firmenkunden an. Swissquote Bank AG besitzt eine Banklizenz der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA), deren Aufsicht sie untersteht und ist Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. Die Muttergesellschaft, Swissquote Group Holding AG, ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol SQN). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nadja Keller Swissquote Media Relations Manager Tel. +41 44 825 88 01 E-Mail: nadja.keller@swissquote.ch Axel Schafmeister Shepard Fox Communications E-Mail: axel.schafmeister@shepard-fox.com Tel: +41 44 252 0708 Mobile: +41 78 714 8010 (Ende) Aussender: Shepard Fox Communications GmbH Ansprechpartner: Axel J. Schafmeister Tel.: +41 44 252 0708 E-Mail: axel.schafmeister@shepard-fox.com Website: www.swissquote.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170714006

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)