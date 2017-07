Der Finanzdienstleister Ökoworld AG (ISIN: DE0005408686) will eine Dividende in Höhe von 51 Cent für die Vorzugsaktien sowie 50 Cent für die Stammaktionäre vorschlagen. Dies ist eine Anhebung um rund 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am Freitag in Düsseldorf in der Tonhalle ab. Im Vorjahr hatte Ökoworld für die Vorzugsaktien ...

