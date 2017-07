Das erste Halbjahr 2017 ist verstrichen. Anlässlich dieser Landmarke veröffentlichte der Branchendienst Mining.com nun eine aktualisierte und detaillierte Aufstellung der 50 weltweit wichtigsten Bergbauunternehmen. Dabei zeigt sich: Das Jahr steckte bisher voller Überraschungen und innerhalb der letzten Monate kam es innerhalb der Bestenliste zu interessanten Positionswechseln. Dem neuen Listing nach verlangsamte sich nach dem erfolgreichen Jahr 2016 die Erholung des Bergbausektors in diesem Jahr wieder dramatisch. In einigen Fällen hat sich das Los der Konzerne sogar gänzlich gewendet. Zum Ende des ersten Halbjahres waren die 50 größten börsennotierten Unternehmen der Welt zusammen 768 Milliarden USD wert. Dazu kamen fast 12 Milliarden USD zur Marktkapitalisierung des Sektors zum Ende Juni. Allein die Top 10 der Branche sorgten für mehr als die Hälfte der Umsätze. Der Großteil dieser Gewinne wurde bereits im vergangenen Jahr generiert: die Top 50 haben annähernd 100 Milliarden USD gemeinsame Werte hinzugefügt. Quelle: Mining.com Abgebremste Höhenflüge Einige Goldkonzerne sind zum gegebenen Zeitpunkt in die roten Zahlen geraten, vor allem Shandong Gold in China, Goldcorp (WKN: 890493; ISIN: CA3809564097) aus Kanada und die russische Polyus Gold, der weltweit achtgrößte Goldkonzern. Auch einige der Höhenflieger aus dem...

