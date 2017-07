Davon ist auszugehen! Der Umsatz dürfte steigen, denn der Sportartikelhersteller arbeitet immer profitabler. Zuletzt peilte Adidas an, den Gewinn um 18 bis 20 % auf 1,23 Mrd. € steigern zu können. Die Aktie profitierte auch von den guten Zahlen des Konkurrenten Nike. Dessen Gewinn und Umsatz waren deutlich gestiegen. Aber die Bilanz hatte einen Schwachpunkt gezeigt, von dem Adidas profitieren kann: Nike war auf dem wichtigen US-Markt nicht gewachsen und wird dort wohl bis Jahresende stagnieren. Dagegen hat Adidas vor allem in den USA große Chancen. Bereits jetzt ist das amerikanische Geschäft der Wachstumstreiber im Konzern. Dort hatten die Herzogenauracher im Vergleich zum Vorjahresquartal den Umsatz um 36 % auf 988 Mio. € gesteigert. Hinzu kommt: Adidas wächst auch in China rasant. Die operative Marge lag dort 2016 bei gut 35 %, fast doppelt so hoch wie in Westeuropa. Insgesamt wird die Zahl der Fußballfans in China auf 500 Mio. geschätzt. Das Land der Mitte ist ein Eldorado für den Konzern. Adidas baut seinen Online-Shop konsequent aus. Bis zum Jahr 2020 soll sich der Handel im Netz auf 4 Mrd. € verdoppeln. Summa summarum bleibt der Konzern eine vielversprechende Wachstumsstory. Die Aktie ist auch aus technischer Sicht wieder startbereit.



