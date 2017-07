MorphoSys (WKN: 663200) meldete gestern nachbörslich die US-Zulassung des Medikamentes Tremfya zur Behandlung von moderater bis schwerer Schuppenflechte. Das Produkt ist in den USA bereits verpartnert. Die Morphosys-Aktie erreicht heute ein neues Jahreshoch. Anleger sollten nun über Gewinnmitnahmen nachdenken.

Die Zulassung von Tremfya löst für Morphosys eine Meilensteinzahlung aus. Zudem darf das Unternehmen auf laufende Royalties ab dem dritten Quartal hoffen, wenn das Produkt in den Handel gelangt. Finanzielle Details wurden bislang nicht veröffentlicht. Mit Kursen von zeitweise über 70 Euro erreichen die Anteile von Morphosys heute einen neuen Jahresbestwert. Seit letztem September konnte sich der Aktienkurs damit verdoppeln. Jetzt ist es Zeit für einen (Teil-)Ausstieg.

Morphosys und Evotec nicht mehr günstig - deutlich attraktivere Alternative

Die Zulassung von Tremfya galt in Expertenkreisen längst als Formsache und überrascht niemanden. Entsprechend wäre es nicht verwunderlich, wenn die Aktie ihre jüngsten Kursgewinne alsbald wieder abgibt. Wichtiger als Tremfya ist für das Unternehmen ein Erfolg diverser in Entwicklung befindlicher Krebsmittel, die sich überwiegend noch in einem frühen ...

