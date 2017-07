Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys nach der US-Zulassung eines wichtigen Mittels gegen Schuppenflechte auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Zulassung von Tremfya (Guselkumab) markiere einen Wendepunkt in der Geschichte von Morphosys, da das Biotech-Unternehmen nun seinen ersten steten Fluss an Lizenzgebühren erhalten werde, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom Freitag. Zudem bestätige die Zulassung die Wirksamkeit der zugrundeliegenden Antikörper-Plattform. Sie erwarte weitere Erfolgsmeldungen in diesem Jahr./das/tih

ISIN: DE0006632003