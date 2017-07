Es geht um die Erweiterung und zusätzliche Ausstattung des Schützenpanzers Puma für die Bundeswehr mit einem Anteil um 115 Mio. €, nachdem bereits in der letzten Woche ein Auftrag über fast 1 Mrd. € für militärische LKWs eingegangen ist. Die Aufstockung der europäischen Verteidigungsausgaben läuft bereits an und wird auch die Geschäfte von Rheinmetall positiv beeinflussen. Letztlich geht es um den Ausbau des Rüstungsgeschäftes inklusive Synergien und damit einer Margensteigerung. Mehrere Kombinationen sind denkbar. ThyssenKrupp könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Der eine oder andere aktivistische Investor dürfte darauf bereits mit einem Auge schielen, was deutlich höhere Kurse rechtfertigen würde.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info