Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Willkommen in Deutschlands ungerechtester Herberge: Zwölf Prominente tauschen ab Freitag, den 11. August 2017, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 ihr Leben auf dem roten Teppich gegen ein Leben unter 24-stündiger Kamerabeobachtung im "Promi Big Brother"-Haus ein. Der große Bruder stellt seine Bewohner täglich vor Herausforderungen und entscheidet über Status und Bedeutungslosigkeit.



Durch die Shows führt erstmals ein männliches Moderations-Duo: Jochen Schropp und Jochen Bendel präsentieren die fünfte Staffel von "Promi Big Brother" gemeinsam jeden Abend (Auftaktshow am Freitag, 11. August, um 20:15 Uhr und ab Samstag, 12. August, täglich um 22:15 Uhr) live aus Köln.



Jochen Schropp: "Die ersten beiden Namen stehen fest: Jochen und Jochen. Zwei 'Promi Big Brother'-Verrückte als Moderatoren der Show. Wir werden unsere Bewohner sehr genau beobachten und analysieren - das wird ein großer Spaß! Ich entschuldige mich jetzt schon mal für sämtliche Lachanfälle, die wir haben werden!"



Jochen Bendel: "Meinen Namensvetter Jochen und mich verbindet mehr als nur der Vorname: Wir sind beide leidenschaftliche 'Promi Big Brother'-Fans und lieben diese Show einfach. Ich kann kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht und freue mich riesig auf meine neue Aufgabe in SAT.1. Und die Zuschauer und Fans können sich auf richtig viel Spaß mit Jochen und Jochen freuen."



Produziert wird "Promi Big Brother" von Endemol Shine Germany im Auftrag von SAT.1.



"Promi Big Brother" - ab Freitag, 11. August 2017, um 20:15 Uhr, live in SAT.1



Hashtag zur Show: PromiBB



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber, Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1187, -1158 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2