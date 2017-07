Neben den Kosten für ein Wertpapier selbst fallen beim Aktienkauf auch noch einige weitere Ausgaben an. Diese sollten Anleger von Anfang an bei der Berechnung ihrer gewünschten Rendite berücksichtigen. Neben Steuern für die Gewinne aus Aktien fallen auch Kosten für die Verwaltung des Depots und für die Käufe von Aktien an. Zudem werden Broker mit einer Provision bezahlt. Dagegen sind die Kosten für die Einrichtung und Führung des Aktien-Depots fast zu vernachlässigen. ...

