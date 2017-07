Blickt man auf die vergangenen Kursentwicklung der beiden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum stellt man fest, dass ein frühzeitiges Investment definitiv lohnenswert gewesen wäre. Seit Jahresbeginn hat sich der Bitcoin-Kurs bereits mehr als verdoppelt und tendiert aktuell um die Marke von 2.370 USD (Stand: 13.07.2017). Bei Ethereum sieht das Bild noch beeindruckender aus. Die Währung kletterte seit Anfang des Jahres 2017 von 7,98 USD auf zeitweise etwa 395 USD. Kryptowährungen unter Druck Doch inzwischen sind die Währungen fast alle in den freien Fall übergegangen. Hohe Volatilität sind Anleger welche in den gennannten Werten investiert waren schon gewohnt, doch die jüngsten Kursverluste passen nicht ganz in das Schemata der...

Den vollständigen Artikel lesen ...