Die IKEA Kollektion YPPERLIG ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen IKEA und der dänischen Designfirma HAY. Die Produkte kommen im Oktober in die IKEA Einrichtungshäuser. YPPERLIG beinhaltet größere Möbelstücke wie Sofas und Tische sowie viele Accessoires. Ein Highlight der Kollektion ist eine Neuauflage der beliebten IKEA FRAKTA Tasche. "Die Tasche ist eines der bekanntesten IKEA Produkte, und doch würde sie wohl niemand als Design-Objekt sehen. Indem wir die Proportionen bewahrten und nur Farben und Muster erneuerten, feiern wir dieses echte Kultobjekt", sagt Mette Hay.



Mette und Rolf Hay sind die Gründer der gleichnamigen dänischen Designfirma, die sie im Jahr 2000 in Kopenhagen gegründet haben. HAY steht für Möbel mit geradlinigem, funktionellem und ästhetisch skandinavischem Design. Damit passt HAY sehr gut zu IKEA, und die Möbel und Accessoires der YPPERLIG Kollektion spiegeln dieses Design wieder, wie zum Beispiel der Monobloc-Stuhl zeigt. Dieser Stuhl wird aus einer einzigen Spritzgussform hergestellt und vereint Design mit innovativer Produktionstechnologie.



"Die Zusammenarbeit war einfach klasse und ich denke, dass man das auch der Kollektion ansieht. Fantastisches Design und eine passende Produktentwicklung enstehen eben aus Teamarbeit", sagt Marcus Engman, Chefdesigner bei IKEA of Sweden über die Kooperation mit HAY.



IKEA brachte tiefgehende Kenntnisse in Produktionsprozessen in die Kooperation mit ein, während von HAY die ausgeprägte Leidenschaft für Design kam. Das Ergebnis der Kooperation, die Kollektion YPPERLIG, gibt es ab Oktober in den IKEA Einrichtungshäusern.



