Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für die Norma Group nach einer Prognoseanhebung für 2017 von 56 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In allen Regionen und über alle Vertriebskanäle hinweg sei es für den Autozulieferer im zweiten Quartal besser gelaufen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Freitag. Er sehe sich in seiner positiven Sicht bestätigt./das/ck

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0031 2017-07-14/12:11

ISIN: DE000A1H8BV3