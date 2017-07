Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Mit Blick auf den Aromen- und Duftstoffe-Hersteller bleibe er bei seiner Zurückhaltung, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Branchenstudie vom Freitag. Auch wenn Symrise die Wachstumsziele für den Gewinn wohl erreichen werde, liege dies sicher nur an durchgereichten, erhöhten Rohstoffpreisen und nicht an einem höheren Absatzvolumen./stk/ck

