Die ineltec 2017 ist die Schweizer Messe für intelligente

Gebäudetechnologie. Vom 12. bis 15. September 2017 treffen sich in

Basel alle, die die Zukunft der Branche als Chance verstehen und

mitgestalten. Am Branchentreffpunkt werden während vier Messetagen

260 Aussteller Top Marken und Innovationen aus allen Disziplinen der

gebäudetechnisch relevanten Gewerke präsentieren. Ein

abwechslungsreiches Forumsprogramm zu den Themen «Automation für

Generationen» und «Energiewandel - deine Chance» sowie die

«VSEI-Zukunftswerkstatt» runden die Leitmesse ab.



Mit über 260 Ausstellern, und einer verkauften Ausstellungsfläche

von plus 5 Prozent gegenüber 2015, ist die ineltec 2017 auf

Erfolgskurs. Die teilnehmenden Aussteller präsentieren das

Gesamtspektrum aus den Bereichen Gebäudeautomation,

Gebäudesicherheit, Elektrotechnik, dezentrale Energieerzeugung,

-verteilung, -optimierung, Kommunikationsinfrastruktur,

Netzwerktechnik, Licht- und Beleuchtungstechnik. Top-Brands wie ABB

Schweiz AG, Bettermann AG, Dätwyler Cabling Solutions AG, Feller AG,

Regent Beleuchtungskörper AG, Siemens Schweiz AG, Swisscom AG, Wago

Contact SA oder Zumtobel Licht AG stehen stellvertretend für das

umfassende Angebot der Schweizer Leitmesse. Über alle Bereiche werden

zudem über 60 Neuaussteller aus der Schweiz an der ineltec 2017

teilnehmen und Produkte und Neuheiten zeigen.



ineltec-Forum - Innovationen und Trends für unsere Energiezukunft



Das ineltec-Forum wird in gemeinsamer Planung und Organisation mit

eco2friendly konzipiert und gestaltet. Neu werden die Tage in zwei

Blöcke aufgeteilt, in das «Innovationsforum» am Vormittag sowie in

das «Trendforum» am Nachmittag. An dem Innovationsforum werden auf

besonders innovative Produkte auf dem Markt und an der Messe

aufmerksam gemacht, indem diese von Startups und renommierten

Ausstellern selbst in kurzen, auf das Wesentliche reduzierten

Präsentationen, vorgestellt werden. Nicht zuletzt dienen diese

Vorträge als hilfreicher Leitfaden für die Besucher, damit diese

wissen, wo es sich besonders lohnt hinzugehen. Am Trendforum kommen

mehrheitlich Vertreter von Verbänden und Institutionen zu Wort. Sie

zeigen auf, wie sich die Technik - und damit das Leben - in Zukunft

verändern wird. Deshalb wird den Referenten auch mehr Zeit als am

Vormittag eingeräumt, um in gebührender Tiefe auf das Fachthema

einzugehen. Besonders interessant ist das neu konzipierte

ineltec-Forum für alle, welche die Messe an zwei Tagen besuchen. Denn

sowohl im Innovationsforum als auch im Trendforum wird abwechselnd je

ein Schwerpunktthema behandelt - am Dienstag und am Donnerstag lautet

dieses «Automation für Generationen», am Mittwoch und am Freitag

«Energiewandel - deine Chance». Unter dem Schwerpunkt «Automation für

Generationen» werden vor allem Aspekte rund um die Themen

Gebäudeautomation und Internet of things angesprochen. Der

Schwerpunkt «Energiewandel - deine Chance» ist Fragen rund um die

Energieeffizienz in und an Gebäuden wie zum Beispiel smart-metering

oder Fernwartung gewidmet.



Vorläufiges Programm Innovationsforum



- ABB Schweiz AG: ABB-free@home®Wireless

- AGRO AG: ThermoX LED Einbaugehäuse

- Antcas GmbH: Antcas Control

- bitelec GmbH: bitconnect24

- Bosch Software Innovations GmbH: Connected Building Plattform

- ecocoach: smart home energy

- Elbro AG: Smart Butler

- Feller AG: zeptrionAir

- Ferratec AG: Fachnetz

- Legrand (Schweiz) AG: Eliot

- Otto Fischer AG: Smart Solar Box

- Sauter Building Control Schweiz AG: ecos504/505

- Schneider Electric Schweiz AG: Masterpact MTZ

- Siemens Schweiz AG: Navigator

- Smart-me AG: Energiemonitoring



Preisverleihung des Gewinners am Freitag, 15. September 2017



Die Fachjury mit Experten aus iHomeLab und Technologiefonds wird

unter allen Teilnehmern den ineltec-Innovationspreis 2017 vergeben.

Bei der Bewertung werden Fragestellungen hinsichtlich

Innovationsgrad, Nutzen und Effizienzsteigerung berücksichtigt. Der

Gewinner des ineltec-Innovationspreises wird am letzten Messetag, dem

15. September 2017 (11.00 Uhr) bekannt gegeben.



Verbände, Firmen, die am sich am Trendforum beteiligen



- Amstein + Walthert AG

- Asut - Schweizerischer Verband der Telekommunikation

- Design Preis Schweiz

- Feller Schweiz AG

- FVB - Fachverband der Beleuchtungsindustrie

- GNI - Gebäude Netzwerk Initiative

- KNX Schweiz

- Technologiefonds (BAFU)

- SwissGIN, nationale Vereinigung der Gebäudeinformatiker

- SwissGee -Verein der führenden Gebäude-Elektroingenieure



Welche Referate wann stattfinden, kann dem Detailprogramm unter

www.ineltec.ch/forum entnommen werden.



VSEI-Zukunftswerkstatt - Praxisbezogene Plattform für den

Branchennachwuchs



Auch in diesem Jahr setzt sich die ineltec gemeinsam mit dem

Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen und Energie

Schweiz für die Nachwuchsförderung ein. Im neuen Format

«Zukunftswerkstatt» lernen junge Berufsleute in praktischen Übungen

innovative und energieeffiziente Lösungen aus erster Hand kennen und

können sie vor Ort gleich selber ausprobieren. Damit verfolgen die

involvierten Partner das Ziel, den Nachwuchs besser auf aktuelle

Innovationen und neue Technologien für die Energiezukunft und die

Digitalisierung vorzubereiten und fördern die Identifikation mit dem

Beruf. Die Zukunftswerkstatt richtet sich an Klassen von

Elektroinstallateuren, Montage-Elektrikern, Telematikern und

Elektroplanern im zweiten bis vierten Lehrjahr. Folgende Hersteller

beteiligen sich an der VSEI-Zukunftswerkstatt und stellen konkrete

Übungen zusammen: ABB Schweiz AG



- Agro AG

- AWAG Elektrotechnik AG

- Feller AG

- Legrand (Schweiz) AG

- Wago Contact SA

- Woertz Handels AG



Die ineltec wird von ABB Schweiz AG und Siemens Schweiz AG sowie

von führenden Verbänden/Organisationen unterstützt. Darunter Energie

Schweiz, der Verband Schweizerischer Elektroinstallationsfirmen

(VSEI) und eco2friendly. Weitere Fachverbände engagieren sich mit

einem Beitrag auf dem ineltec-Forum.



Der Messeherbst steht also ganz im Zeichen der intelligenten

Gebäudetechnologie. Die ineltec 2017 bietet die einzigartige

Gelegenheit, einen Gesamtüberblick zu erhalten und alle aktuell

relevanten Neuheiten und Trends zu erfahren.



Die Medienmitteilung sowie Bildmaterial stehen unter

www.ineltec.ch/medien zur Verfügung.



