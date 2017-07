Auden AG veräußert Beteiligung an Expert Systems GmbH

Auden AG veräußert Beteiligung an Expert Systems GmbH 14.07.2017

Berlin - Die Berliner Beteiligungsgesellschaft Auden AG meldet den Verkauf ihrer Beteiligung Expert Systems GmbH. Das Unternehmen ist der Betreiber von ProvenExpert.com, der führenden Internet-Bewertungsplattform für die Dienstleistungsbranche, und ein Anbieter von Softwarelösungen im Bereich Empfehlungsmarketing. Auden hat seine Beteiligung an einen strategischen Investor veräußert, der die weitere Entwicklung der Gesellschaft langfristig begleiten will. Über Kaufpreis und weitere Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Beteiligung an der Expert Systems GmbH war vor gut einem Jahr das erste Investment der damals neu ins Leben gerufenen Beteiligungsgesellschaft Auden AG. "Wir freuen uns, nach so kurzer Zeit bereits einen Exit darstellen zu können", kommentiert Auden-Vorstand Christofer Radic. Die geschäftliche Entwicklung bei ProvenExpert.com verlief positiv. Radic ergänzt: "Die Transaktion bringt der Expert Systems GmbH Zugang zu langfristig orientiertem Kapital, was den weiteren Erfolg der Plattform sicherstellt."

Für Auden ist der kurzfristige Exit ein Erfolg, da Venture Capital Engagements normalerweise eine Haltedauer von 4-6 Jahren oder länger aufweisen. Radic dazu: "Dass sich eine kurzfristige Ausstiegsmöglichkeit für uns ergeben hat, freut uns sehr und beschleunigt gleichzeitig die im Q2 bekanntgegebene Fokussierung in unserem Portfolio. Wir werden die Veräußerungserlöse prioritär in Kernbeteiligungen einsetzen."

Radic ergänzt zum Portfolio sowie zum laufenden Geschäft: "Alle Beteiligungen entwickeln sich positiv und, wie bereits in den letzten Wochen und Monaten bekanntgegeben, arbeiten wir mit Nachdruck daran, unser Engagement bei einigen dieser Investments auszubauen." Die Auden AG bekräftigt in diesem Zusammenhang noch einmal ihre Finanzplanung für das laufende Geschäftsjahr und sieht sich bei der Erreichung ihrer Finanzziele auf Kurs.

Über Auden AG: Die Auden AG mit Hauptsitz in Berlin investiert gezielt in sorgfältig ausgewählte wachstumsstarke Unternehmen. Die Gesellschaft verfolgt einen aktiven, wertorientierten Beteiligungsansatz und fördert ihre Portfoliofirmen fortlaufend durch ihr Netzwerk und Expertise. Durch die strenge Vorauswahl möglicher Engagements und die aktive Betreuung der eingegangenen Beteiligungen können sich Family Offices und Institutionelle Investoren ebenso wie Privatanleger die außerordentlichen Renditechancen in diesem komplexen und von außen schwer zugänglichen Markt sichern. Die Auden AG als börsennotiertes Fondsvehikel wird mehrheitlich vom Fondsmanagement gehalten und finanziert. So entstehen absolut gleichgerichtete Interessen von Fondsmanager und Anleger, welche noch dadurch untermauert werden, da die Gesellschaft keinerlei Gebühren oder Carry-/ Gewinnbeteiligungen einfordert.

