Bei Bertelsmann, Europas größtem Medien- und Dienstleistungskonzern, geht ein Urgestein. Nach 24 Jahren verlässt Fernando Carro den Konzern. Vorstandschef Thomas Rabe hat seinen Posten gestrichen.

Der Medienkonzern Bertelsmann nimmt seine Dienstleistungstochter Arvato enger an die Leine. Arvato-Chef Fernando Carro verlasse Bertelsmann, sein Posten werde nicht wieder besetzt, teilte das Unternehmen am Freitag in Gütersloh mit. Künftig unterstehen die Arvato-Manager direkt Bertelsmann-Konzernchef Thomas Rabe, Finanzvorstand Bernd Hirsch und Personalchef Immanuel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...